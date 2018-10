Rechter bepaalt: Caldo e Freddo in Doesburg moet dicht

DOESBURG - Eetcafé Caldo e Freddo in Doesburg moet per direct sluiten. Dat heeft de rechter in Arnhem dinsdag bepaald. De gemeente Doesburg wil de zaak sluiten vanwege 'slecht levensgedrag' van de eigenaar, maar die stapte naar de rechter. Het kort geding diende afgelopen donderdag.

De rechtbank in Arnhem vindt dat de burgemeester terecht de vergunningen heeft ingetrokken. Eigenaar Bert Jan Knapen werd in de afgelopen vijf jaar tweemaal aangehouden met te veel drank op achter het stuur. Een derde zaak met hetzelfde vergrijp loopt nog.

Ook is hij door een toezichthouder van de gemeente onder invloed van alcohol in zijn eigen zaak aangetroffen. Bovendien hield hij zich niet aan het glaswerkverbod tijdens verschillende evenementen. Volgens de rechter is er sprake van een patroon, waaruit blijkt dat hij 'zijn alcoholgebruik onvoldoende onder controle heeft'.

Eigenaar zag de bui al hangen

Bert Jan Knapen reageert teleurgesteld op de uitspraak, al zag hij de bui al hangen: 'De zitting was een zware dobber.' De zaak is dinsdagavond sowieso dicht, maar mag vanaf nu ook niet meer open. Het nieuws is nog te vers voor een uitgebreide reactie. 'Ik ga natuurlijk wel kijken of er een plan B is, maar op het moment weet ik nog even niet hoe en wat.'

Emotionele brief

Na de rechtszitting donderdag stuurde hij al een emotionele brief aan de burgemeester waarin hij onder andere zegt dat zijn zaak al 15 jaar een grote sociale functie heeft binnen Doesburg:

'Geachte burgemeester,

In de afgelopen weken is er veel over mij gesproken en dat heeft mij diep geraakt. Ineens had iedereen een mening over mij en over mijn bedrijf, ineens werd er wild gespeculeerd over een man die ongetwijfeld het nodige op zijn kerfstok moest hebben, anders zou een burgemeester mijn zaak toch nooit zo maar sluiten. Mijn zaak burgemeester, is een zaak die ik met liefde en plezier heb opgebouwd. Een zaak die mij aan het hart gaat. En dat geldt ook voor mijn gasten die er al jaren komen.

Sommigen komen dagelijks of wekelijks om iets te drinken en vaak ook iets te eten. De meesten komen voor de gezelligheid, maar velen ook omdat Caldo e Freddo een plek biedt waar mensen die alleen zijn, makkelijk aansluiting vinden. Zo komt hier een stel dat kort na elkaar hun partner heeft verloren. Hier op het terras hoorden ze van elkaars verlies. Om hun leven weer vorm te geven dwingen ze zichzelf en elkaar weer onder de mensen te komen door een keer per week bij mij te eten. Mijn zaak heeft al 15 jaar een grote sociale functie binnen Doesburg. Daar staan we ook om bekend. Waar mogelijk proberen we mensen in nood te helpen. Zowel de gasten als ons personeel.

We leiden probleemjongeren op en staan hen bij in het zoeken naar een woning en het afbetalen van schulden. We leveren maaltijden aan mensen die ernstig ziek zijn en waar nodig zelfs een kerstmaal voor mensen die op hun sterfbed liggen. We zetten speciaal ijsjes op de kaart, hartje winter, voor ernstig zieke gasten voor wie dit het enige is dat ze nog kunnen eten. We maken 3 keer per week een basismaaltijd voor een 95-jarige vrouw en gaan sigaretten voor haar halen. Dat maakt ons niks uit. We doen het met liefde en zonder winstoogmerk maar wel met een sociale en maatschappelijke betrokkenheid. We organiseren ieder jaar voor een groep gehandicapten zoals de Koningsjacht 1 Group een BBQ en kerstmaaltijd. Elk jaar weer.

Geachte burgemeester, dit zijn geen dingen die wij normaal aan de grote klok hangen maar als u mij beticht van slecht levensgedrag mogen deze dingen ook wel benoemd worden. Want is dit nu slecht levensgedrag? Toen een van mijn gasten ernstig ziek werd, heeft hij zijn leven afgesloten bij ons. Hij genoot van zijn laatste borrel en een laatste sigaret bij ons. Dit was bijzonder om mee te maken. Caldo is een plek waar lief en leed wordt gedeeld en dat is waardevol. Geachte burgemeester, ik vind het oprecht jammer dat er nooit een gesprek tussen ons heeft plaatsgevonden waarin u uw klaarblijkelijke zorgen met mij hebt willen bespreken. En we zijn nog wel buren. Hopelijk staat u hier nu voor open.'

5 november is er bij de gemeente Doesburg nog een hoorzitting over de kwestie.

