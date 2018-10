Met een bijzonder verhaal de finish over

(de tekst gaat verder na de video):

Maandagavond was de kick-off van het traject dat wordt begeleid door Dennis Licht. De 13-voudig Nederlands kampioen hardlopen wil iedereen helpen om in beweging te komen.

Bijvoorbeeld iemand zoals Tineke, zij heeft jarenlang niet meer gesport door allerlei medische complicaties, maar staat nu vooraan om dit doel te realiseren. Of Annet. Zij is moeder van twee kinderen en houdt het hardlopen niet lang vol, de motivatie is soms ver te zoeken.

Team met deskundigen

Maandagavond werden de deelnemers allemaal grondig getest. Zij zijn allemaal fit genoeg om aan te sluiten bij het 'runningteam', dat wordt begeleid door een team vol met deskundigen. Zij zorgen ervoor dat de deelnemers zo goed mogelijk kunnen trainen. Hoe dat gaat? Dat ziet u vanaf woensdag in het programma Gelderland Sport, vanaf 18.30 uur.