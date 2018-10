Rechtbank buigt zich over zaak uitgezette familie Andropov

CULEMBORG - Het is een spannende dag voor de uitgezette familie Andropov. De rechtbank behandelt hun dossier en dan moet duidelijk worden of het gezin de definitieve uitspraak in Nederland mag afwachten.

De familie Andropov woonde zeventien jaar in Nederland en werd in juli uitgezet naar Oekraïne. De lopende procedures mocht het gezin niet meer hier afwachten. Vanwege nieuwe feiten en omstandigheden, zoals de gezondheid van de kinderen, heeft de familie opnieuw gevraagd om gedurende de procedures in Nederland te mogen blijven. Over twee weken wordt de uitspraak verwacht.

De familie Andropov bestaat uit moeder Olga, vader Viktor, zonen Maksim (14) en Dennis (10) en dochter Arina (5). De eerste dertien jaar woonden ze zonder verblijfsvergunning in Nederland, daarna startten ze tevergeefs diverse asielprocedures. Ze wilden aanspraak maken op het kinderpardon, maar dat is niet gelukt.

Culemborg in actie

De familie woonde in Culemborg en hier gingen de kinderen ook naar school. De scholen voerden actie toen de familie in juli werd opgepakt om uitgezet te worden. De actie had geen succes. De familie moest terug naar Oekraïne.

De ouders kregen een inreisverbod en mogen niet terug naar Nederland. Doordat het slecht ging met de kinderen in Oekraïne, zijn de zonen in september tijdelijk zonder hun ouders via een toeristenvisum teruggekomen naar Nederland. Zij gaan hier nu weer tijdelijk naar school. De rechtszaak zal duidelijk maken of de kinderen langer mogen blijven en of hun ouders weer naar Nederland mogen komen tot er een definitief besluit is genomen over hun zaak.

Hoop om in Nederland te mogen blijven

De familie put hoop uit de beslissing van staatssecretaris Harbers dat de Armeense kinderen Howick (13) en Lili (11) uiteindelijk in Nederland mochten blijven. Zij kregen in september op het allerlaatste moment de toezegging dat ze mochten blijven.

Volgens de juridisch adviseur van de familie, Frank King, schept die beslissing een precedent voor alle andere kinderen met een vergelijkbare situatie die wachten op een beslissing. 'Wat mij betreft is het onomkeerbaar. Want het is niet meer uit te leggen dat het ene kind wel mag blijven en het andere niet', zegt King.

Kinderrechtenorganisatie Defence for Children gaat ervan uit dat de politiek opnieuw in debat gaat over kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn. 'Wellicht heeft het besluit van de staatssecretaris ook een positief effect op de zaak van Maksim en Dennis. De situatie is vergelijkbaar. Ook voor Maksim, Dennis en hun zusje Arina was lokaal enorm veel draagvlak en steun om de familie in Nederland te houden', zegt de woordvoerder.

Geen reactie staatssecretaris

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil niet ingaan op individuele kwesties. De woordvoerder zei eerder in een reactie dat de zaak van Howick en Lili op zichzelf staat. Hij wil niet ingaan op de vraag wat de consequenties voor vergelijkbare gezinnen zullen zijn door de toelating van Howick en Lili.

Onlangs heeft een moeder van school die de familie Andropov begeleidt een emotionele brief geschreven aan de staatssecretaris met een oproep om het gezin definitief in Nederland te laten blijven. Daar is nog geen reactie op gekomen.

