Lage waterstand: de Zonnebloem kan niet meer over de Rijn

ARNHEM - Het is al tijden droog. Te droog. Daardoor is er zo'n lage waterstand dat het vakantieschip MPS de Zonnebloem niet meer over de Rijn kan varen.

In plaats daarvan vaart het schip noodgedwongen een andere route en vertrok maandag -voor het eerst sinds 1987- niet vanuit de thuishaven Arnhem, maar vanuit het Brabantse Cuijk, aan de Maas. De waterstand van de Rijn bij Lobith is met 6.50 meter boven NAP historisch laag. In Duitsland is de situatie nog zorgelijker. m niet vast te lopen, werd het schip zondag in allerijl naar Cuijk verplaatst.

De Zonnebloem, het schip dat bedoeld is om mensen met een lichamelijke beperking een leuke vakantie te bezorgen, heeft de planning omgegooid. De Rijncruises door Duitsland worden de komende weken vaarvakanties door België en Nederland. 'Door de te lage waterstand is de Rijn met onze diepgang van 1,85 meter onbereikbaar', vertelt kapitein Ronald Keikes van de Zonnebloem. 'We bekijken de situatie van week tot week', zegt de kapitein.

Steigers te steil

Bijkomend nadeel van de te lage waterstand is dat de steigers waaraan het schip afmeert, veel te steil worden voor de passagiers. Dat zijn namelijk vooral rolstoel- en scootmobielgebruikers of mensen die bedlegerig zijn.

Het vakantieschip van de Nationale Vereniging de Zonnebloem vaart zo'n 42 weken per jaar door België, Duitsland en Nederland. Elke week kunnen er 70 vakantiegangers mee, die aan boord verzorgd worden door 65 vrijwilligers.

'Water is toch water?'

De passagiers zijn er niet rouwig om: 'Water is toch water? Zie ik eindelijk deze kant van ons land eens', zegt een van de passagiers, mijnheer Bol uit Friesland vrolijk. Volgende week maandag wordt Wageningen de startplaats. 'Waar we op maandag 5 november starten, is een verrassing. Daarop heb ik nog geen zicht. Uiteraard zorgen we op tijd voor een alternatieve locatie. De vaarvakanties gaan door, hoe dan ook. Daar kijken onze deelnemers immers al zo lang naar uit', licht Keikes toe.