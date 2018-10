TK Maxx en Decathlon naar Nijmeegse V&D-pand: 'Alleen nog contracten tekenen'

NIJMEGEN - Alle seinen staan op groen voor de komst van TK Maxx en Decathlon naar Nijmegen. De twee ketens betrekken het voormalige V&D-pand aan de Grote Markt in het centrum.

Wethouder Monique Esselbrugge (Vestigingsbeleid) is in haar nopjes met de komst van de budgetwinkels. 'Ik probeer het altijd even te toetsen bij mijn twee puberdochters', vertelt Esselbrugge. 'Die waren heel erg enthousiast.'

Op welke termijn de winkels het pand betrekken is nog onduidelijk. Alle seinen staan dan wel op groen, maar de huurcontracten moeten nog worden ondertekend. Vervolgens staat er een verbouwing op de agenda om het pand helemaal kant en klaar te maken voor de twee formules.

Gaat het weer lopen?

Op dit moment zit meubelzaak All About Living nog in het onderste gedeelte van het pand, die zaak zal moeten wijken. Topshelf zat eerder in het gigantische gebouw, maar de sport- en modeketen was geen lang leven beschoren. 'Ik hoop dat het publiek deze winkels wel weet te vinden', zegt de wethouder.

'Nijmegen loopt wat achter op de banenontwikkeling. In dat opzicht ben ik heel erg blij dat deze winkels naar ons toe willen komen', vervolgt Esselbrugge. 'Het levert honderden banen op, ook op mbo-niveau. Het is daarnaast voor de hele binnenstad fantastisch', besluit ze.