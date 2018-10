Het is weer weekend! Dit zijn de leukste tips van Esther

LOCHEM - Ook dit weekend is er natuurlijk weer van allemaal leuks te doen in de provincie. Maar heb je nog geen idee wat je gaat doen? Ik heb weer de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

Bekijk de sterren tijdens de Nacht van de Nacht

Dit weekend kun je tijdens de Nacht van de Nacht ervaren hoe donker en mooi de nacht is. Veel verschillende plekken in Gelderland doen zaterdagavond mee aan de speciale nacht. Zo kun je in het donker gaan varen met de Berkelzomp in Lochem of sterren kijken bij de Sterrenwacht in Lochem. De Nacht van de Nacht wordt elk jaar georganiseerd door de natuur- en milieufederaties.

Griezelen met spoken en zombies

Ben je helemaal gek van spookhuizen, griezelen en spooktochten? Dan heb je geluk, want het is bijna Halloween. Zo kun je naar een spookhuis in de oude V&D in Arnhem, is er zaterdag een Halloweenavond in Kasteel Rosendael en kun je zaterdagavond meerijden met de horrortrein van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij.

Kijk hier voor een groter overzicht van Halloweenuitjes in onze provincie.

Orkestenstrijd in Maurik

In Maurik wordt zaterdag de Betuwecup voor Orkesten gehouden. Zestien harmonieorkesten, fanfareorkesten en brassbands uit de Betuwe strijden op deze dag om de felbegeerde cup. Alle orkesten brengen twee muziekstukken ten gehore en de jury beslist uiteindelijk wie de beste is.

Treintjes kijken bij de Modelspoorshow

Treinliefhebbers kunnen dit weekend het beste naar Apeldoorn. Daar wordt zaterdag en zondag de Modelspoorshow gehouden. In wijkcentrum DOK Zuid is 500 m2 aan modelspoorbanen te zien. Ook worden er demonstraties gegeven en kunnen kinderen zich vermaken bij de kinderspeelbanen.

Wild proeven bij Störrig

In de bossen van Ede wordt dit weekend het festival Störrig gehouden. Het festival staat helemaal in het teken van wild. In negen tenten kun je daar achttien kleine gerechtjes proeven. Verder wordt het terrein aangekleed met een sfeervolle wildmarkt, muziek en theater. Het festival is op de stormbaan van de Mauritskazerne

Gelredag in Tiel

De Gelredag wordt zaterdag gehouden in het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel. Je krijgt tijdens de dag een unieke blik achter de schermen van het depot waar eeuwenoude schatten bewaard worden. De Gelredag duurt van 10.00 tot 12.00 uur en is gratis toegankelijk.

Kijk hier de uitzending van UIT met Esther over de Nacht van de Nacht terug: