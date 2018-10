VIDEO: Urenlange wachtrijen bij Flying Tiger in Arnhem en Nijmegen: alles voor 1 euro

Plaksnorren, cactusmokken, minibiljartspellen en keukenartikelen: mensen staan dik ingepakt uren in de rij om de artikelen voor één euro te bemachtigen. 'Ik heb niks nodig, maar ik wil gewoon even kijken. Ze hebben veel leuke dingen voor in huis en cadeautjes', zegt iemand in de rij.

Een voor een mogen mensen naar binnen om hun slag te slaan. Wie binnen is, moet nog even in de rij om af te rekenen.

De actie was eenmalig en bedoeld om het 10 jarig bestaan van Flying Tiger in Nederland te vieren.