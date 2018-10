Woonwagenbewoners Elst moeten weg

ELST - Woonwagenbewoners in Elst moeten voor donderdagochtend weg zijn. Dat heeft de rechter dinsdag bepaald in een kort geding tussen hen en de gemeente Overbetuwe.

De woonwagenbewoners voerden afgelopen tijd actie in Elst voor een eigen kamp met zes standplaatsen. Burgemeester Van Asseldonk van de gemeente Overbetuwe dreigde met ontruiming, maar gaf hun uitstel.

De woonwagenbewoners hebben een veldje bij de gemeentewerf gekraakt en eisen een woonplek waar zij kunnen verblijven op de manier zoals zij dat willen. Vrijdag 12 oktober ontvingen ze een brief waarin de gemeente eist dat zij de maandagnacht erna het veld zouden ontruimen. De bewoners gaven toen al aan dat ze indien nodig een kort geding zouden aanspannen. Daarop mochten ze voorlopig blijven.

In strijd met bestemmingsplan

De voorzieningenrechter heeft nu bepaald dat ze weg moeten. De gemeente mag zeggen dat het volgens het bestemmingsplan niet mag om op die plek actie te voeren, verklaart persrechter Nienke de Waele. De rechter raadt de familie om met de gemeente te overleggen over een plaats om te betogen.

Volgens de voorzieningenrechter is er geen zicht op dat de plek alsnog gebruikt mag worden als standplaats. De gemeente is ook niet verplicht een legale standplaats te creëren. 'Woonwagenstandplaatsen sluiten aan bij sociale woningbouw. En daar zijn lange wachttijden', vult de persrechter aan.

'Puur discriminatie'

Woonwagenbewoner Danny is aangeslagen: 'Shit. We krijgen niets voor elkaar. We moeten weer weg, als kleine kinderen. We gaan maar weer rondreizen. Wij hebben zo te zien geen rechten. Ik zie het puur als discriminatie. We zijn ook mensen, hebben toch ook recht op standplaatsen. Er zijn veel te weinig standplaatsen.'

