Vrijwilligers melden zich voor daklozenopvang De Duif in Arnhem

ARNHEM - Er hebben zich zo'n 5 á 6 nieuwe mensen gemeld om vrijwilliger te worden bij De Duif in Arnhem. Eerder bleek dat daklozen op straat dreigden te moeten slapen vanwege een gebrek aan vrijwilligers bij de opvang.

Begin oktober sloeg De Duif alarm over het groot tekort aan vrijwilligers. Daar draait de nachtopvang met twintig bedden voor dak- en thuislozen grotendeels op. Maar door de aantrekkende economie zijn vrijwilligers nauwelijks nog te vinden.

De opvang is iedere avond, zeven dagen per week, open. Normaal gesproken worden bezoekers opgevangen door een beroepskracht en een vrijwillige medewerker, maar door het gebrek aan vrijwilligers werd er de laatste maanden met twee beroepskrachten gewerkt. Dat hakt flink in het budget van de stichting, die jaarlijks iets meer dan twee ton subsidie van de gemeente Arnhem krijgt.

Aanmeldingen

Raadsleden in Arnhem reageerden geschokt op de noodkreet van De Duif en pleitten voor extra geld voor de opvang. Alle commotie heeft tot nu toe in ieder geval mogelijk nieuwe vrijwilligers opgeleverd. 'We hebben enig respons gehad', zegt coördinator Edmund Boering van Stichting Stoelenproject De Duif. 'We hebben gesprekken gepland, daar kunnen nieuwe vrijwilligers uitkomen.'

Woensdagavond gaan de PvdA en de SP vragen stellen aan het college over de kwestie. Deze week is er ook een gesprek tussen wethouder Martien Louwers en coördinator Edmund Boering over hoe het nu verder moet.

