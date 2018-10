Provinciale weg Otterlo dicht tijdens herfstvakantie; ondernemers en campinggasten niet blij

OTTERLO - Het is herfstvakantie. Normaal gesproken een drukke tijd voor ondernemers in het centrum van Otterlo, dankzij bezoek van gasten van omliggende vakantieparken. Maar dit jaar hebben ondernemers het moeilijk omdat de Arnhemseweg N310, de provinciale weg naar het dorp, dicht is voor onderhoud.

De weg is vanaf snackbar De Pitstop tot aan de benzinepomp in Otterlo dicht. Onbegrijpelijk vindt Jan Willem Bloem, eigenaar van restaurant de Waldhoorn aan de Dorpsstraat. 'Ik word continu gebeld door mensen die willen komen maar niet weten hoe. We hebben weinig aanloop, terwijl dit normaal een drukke tijd is voor ons.'

Bloem zegt pas een week voor het begin van de werkzaamheden aan de weg op de hoogte te zijn gesteld door de provincie. 'Ik kreeg vorige week een brief van de aannemer, het was te laat om nog bezwaar te maken.'

'Vakantiepark niet te vinden'

Niet alleen ondernemers hebben last van de werkzaamheden. Campinggasten kunnen de recreatieparken in Otterlo moeilijk vinden. De omleidingen zouden niet duidelijk zijn en verkeersregelaars weten niet genoeg om gasten van de verschillende recreatieparken goed te helpen.

Dat beamen medewerkers van onder andere Droompark De Zanding en Vakantiepark Het Lorkenbos. Zij proberen gasten zo goed mogelijk in te lichten over de versperring, maar toch merken ze dat er onbegrip is over waarom de werkzaamheden juist in de herfstvakantie moeten worden uitgevoerd. Het Lorkenbos heeft zelf verkeersbordjes opgehangen om verkeer vanaf de Apeldoornseweg de weg te wijzen.

Bij de ondernemers en de vakantieparken heerst daarnaast onduidelijkheid waarom de weg opnieuw geasfalteerd moet worden. 'De weg lag er nog prima bij', klinkt het.

'Soms valt planning ongelukkig uit'

De provincie zegt begrip te hebben voor de gefrustreerde ondernemers en campinggasten. 'We houden zo veel mogelijk rekening met de omstandigheden, maar we hebben te maken met de planning van de aannemer en beschikbaar personeel en materieel. Soms valt dat ongelukkig uit', zegt een woordvoerder van de provincie.

Ze weerspreekt dat ondernemers pas een week van tevoren over de werkzaamheden op de hoogte zijn gesteld. 'Ze zijn tijdig geïnformeerd. De brief van de aannemer was de laatste aankondiging.' Ook zegt de woordvoerder dat onderhoud aan de weg wel degelijk nodig was. 'Wij hebben deskundigen in huis die dat beoordelen.'