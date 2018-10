Den Diek in de spotlights als kanshebber voor 'Dorpshuis van het jaar 2018'

LICHTENVOORDE - Dorpshuis Den Diek in Lichtenvoorde strijdt om de titel Dorpshuis van het jaar 2018. In de uitzending van 3 november van het gelijknamige televisieprogramma bij Omroep Gelderland maakt het publiek kennis met het dorpshuis en de vrijwilligers. Presentatrice Angelique Krüger eet mee met de maaltijd van kookclub de Pollepel.

Den Diek is een dorpshuis waar veel verengingen zijn gehuisvest en valt op door de vernieuwende beheersvorm. Alle gebruikers zijn beheerder en daardoor is het dorpshuis echt van de inwoners van Lichtenvoorde.

De Pollepel tegen eenzaamheid

Wekelijks schuift Angelique Krüger aan bij een maaltijd in één van de genomineerde dorpshuizen. In Lichtenvoorde wordt die verzorgd door Jasper van der Linden, die ‘kookclub de Pollepel’ oprichtte in de strijd tegen eenzaamheid in de Achterhoek. Ook andere gebruikers van Den Diek, zoals de harmonicagroep, muziekvereniging St. Caecilia, kunstgalerie Lodiek, creatieve club KVT, fotocollectief Lichtenvoorde en het Gemengd Koor komen voorbij in de uitzending.

Wc’s onder de loep

Den Diek wordt beoordeeld door een vakjury en ook de beheerders van de andere dorpshuizen nemen het gebouw, de koffie en de wc’s kritisch onder de loep. Samen met de stemmen van het publiek wordt bepaald wie van de zes genomineerde buurt- en dorpshuizen zich ‘Dorpshuis van het jaar 2018’ mag noemen. De winnaar ontvangt, naast de titel, een cheque van 3000 euro. Vorig jaar sleepte buurdorp Mariënvelde de prijs in de wacht.

De uitzending Dorpshuis van het jaar 2018 vanuit Lichtenvoorde, is op zaterdag 3 november te zien op TV Gelderland om 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald). De finale wordt op 8 december uitgezonden. Terugkijken kan ook via Uitzending Gemist. Kijk voor meer informatie op www.dorpshuisvanhetjaar.nl of volg ons op Facebook.