Gestolen struikelsteen voor vermoorde Joodse Zutphenaar wordt vervangen

ZUTPHEN - Er komt een nieuwe Stolperstein voor Herman Snatager in Zutphen. De gedenksteen werd in juni gestolen.

Nog dit jaar laat de Stichting Stolpersteine Zutphen een nieuwe gedenksteen plaatsen in de Raadhuissteeg. De steen lag er ter nagedachtenis aan Herman Snatager, een Joodse Zutphenaar die in 1943 in Sobibor vermoord is. In juni werd de struikelsteen gestolen, tot grote verontwaardiging van de Zutphense bevolking.

'Om misselijk van te worden'

De steen lag voor het huis van Gertjan van de Meent aan de Raadhuissteeg. 'Om misselijk van te worden', meldde hij op Facebook. In de reacties onder zijn bericht werd de diefstal walgelijk, schandalig, onvoorstelbaar en respectloos genoemd.

De Stichting Stolpersteine Zutphen vermoedt dat criminelen dachten dat het metaal van de steen geld zou opbrengen, maar daarvan is geen sprake. De steen is van beton met daarop een dun laagje messing en de geldelijke waarde is te verwaarlozen, de materiaalkosten zijn hooguit 50 cent. De stichting hoopte dan ook dat de Stolperstein weer op zou duiken. Nu dat niet het geval is, heeft men besloten om een nieuwe gedenksteen te laten maken.

Kijk hier naar de reportage van TV Gelderland op 17 juni 2018:

Stolpersteine zijn kleine monumentjes voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme. Ze markeren de adressen van mensen die door de nazi's verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. De stenen zijn een initiatief van de Duitse kunstenaar Günter Demnig. Hij noemt ze Stolpersteine omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen.

Vermoord in Sobibor

De gestolen steen lag er voor Herman Snatager, een handelsreiziger in fournituren. Hij was getrouwd met Betty Polak. Toen er in oktober 1941 een razzia werd gehouden, dook hij samen met een broer tijdelijk onder bij een klant in Wapenveld, maar begin 1942 keerde Herman terug naar zijn gezin. Zijn broer bleef ondergedoken en overleefde de oorlog.

Herman en Betty werden op 20 januari 1943 gearresteerd en naar Westerbork gedeporteerd. Op 9 mei 1943 werd in het kamp Westerbork hun zoon Emanuel geboren. Het jongetje stierf 17 dagen later, op 26 mei 1943. Uiteindelijk is het echtpaar Snatager naar Sobibor gedeporteerd, waar ze zijn vermoord door de nazi's. Herman werd 31 jaar, zijn vrouw 29.

Harm Edens maakte voor Gelderse Koppen een reportage over Stolpersteine in Zutphen: