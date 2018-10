Duiven past gevaarlijk kruispunt waar Lars verongelukte definitief niet aan

DUIVEN - De gemeente Duiven gaat de kruising van de Broekstraat met de Oostsingel definitief niet aanpassen. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond besloten.

Een grote meerderheid stemde voor het scenario om de kruising te laten zoals die nu is (16 voor deze variant, 4 voor de andere twee opties). De kruising is onderwerp van gesprek sinds de 20-jarige Lars aan de Meulen uit Giesbeek er in 2016 om het leven kwam.

Drie plannen

Er lagen drie plannen op tafel: de aanleg van een fietstunnel, een tunnel voor al het verkeer of geen aanpassing van de kruising. De gemeente heeft samen met de provincie Gelderland onderzocht hoe de kruising veiliger kan worden. Uiteindelijk koos de raad er dus voor om niets aan de kruising te doen. Een aanpassing zou 16 miljoen euro kosten en dat geld is er niet.

Eerder is gekeken naar kleinschalige oplossingen, zoals het verlagen van de maximumsnelheid op de Oostsingel en plaatsen van flitspalen. Door geen van die oplossingen werd de verkeersveiligheid groter.

