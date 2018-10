Hoofdsponsor NEC failliet verklaard

NIJMEGEN - De hoofdsponsor van de Nijmeegse voetbalclub NEC, Energieflex, is failliet verklaard. Dat meldt ConsuWijzer, het loket van de overheid voor consumenten.

Vorige week werd bekend dat de energieleverancier uitstel van betaling had aangevraagd. Bij NEC sloeg dat nieuws toen in als een bom. De club is inmiddels op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor.

EnergieFlex is een Nederlandse prepaid energieleverancier. In 2016 werd het bedrijf hoofdsponsor van NEC, maar verdween een jaar later naar de achterkant van het shirt omdat Ouwehands Dierenpark van Marcel Boekhoorn op de voorkant terechtkwam.

Afgelopen zomer werd EnergieFlex weer hoofdsponsor. 'Ik ben supertrots en enthousiast om terug te keren als hoofdsponsor. Ik hoop dat we samen iets kunnen terugdoen voor de maatschappij', zei directeur Marco van Katwijk van EnergieFlex toen.

Voor klanten van Energieflex verandert overigens nog niets; zij krijgen gewoon energie.

Zie ook: