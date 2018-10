Deel dit artikel:













'Waar een wijk groots in kan zijn ...', inzameling na autobranden Culemborg Foto: Facebook

CULEMBORG - Bewoners van de wijk Lokkershoek in Culemborg zijn een inzamelingsactie begonnen voor de gezinnen van wie hun auto is uitgebrand. In de nacht van donderdag op vrijdag gingen drie auto's in de wijk in vlammen op. Een vierde raakte zwaar beschadigd.

Sylvie Verbunt, een van de initiatiefneemsters, vertelt op 'Culemborgers op Facebook' dat zij met een aantal buren bij alle 150 huizen in de wijk heeft aangebeld. Dat leverde geld op, maar ook bijdragen van de slager, bakker, supermarkt en bloemenwinkel. 'Waar een wijk groots in kan zijn...', schrijft ze. Voor de getroffen gezinnen zijn pakketten samengesteld, die zaterdagavond zijn overhandigd. Maar er is nog geld over en volgens Sylvie komt er nog geld bij. Zij vraagt de lokale horeca op het bedrag te verdubbelen, zodat de gezinnen nog een keer kunnen gaan borrelen of uit eten kunnen gaan. Zie ook: Drie auto's in vlammen op in Culemborg

