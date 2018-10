Lichaam 'uitzonderlijk oude' orang-oetan naar wetenschap

APELDOORN - Het lichaam van Silvia, de orang-oetan uit de Apenheul die maandag overleed, zal beschikbaar worden gesteld aan de wetenschap. Silvia werd 52 jaar, wat volgens verzorger Frank Rijsmus 'uitzonderlijk oud' is.

Het lichaam van Silvia zal door de Universiteit Utrecht worden onderzocht. 'Dat gebeurt vaker met dieren. Zeker gezien haar leeftijd kan de wetenschap daar een hoop van leren', legt Rijsmus uit.

Inslapen

De Apenheul besloot de orang-oetan een spuitje te geven omdat ze al langere tijd kwakkelde met haar gezondheid. 'Zo'n beslissing is altijd moeilijk maar dit is beter voor haar. Ze ging achteruit en zeker de laatste dagen at ze bijna niet meer', blikt haar verzorger terug.

Rob Kleijs in gesprek met verzorger Frank Rijsmus:

Long call

Afgelopen maandag lieten ze haar inslapen. 'Het was een nare en bijzondere dag. Op het moment dat Silvia echt weg was, deed een van onze koningen, Kevin, een zogenaamde long call. Dat geluid maken ze iedere dag maar dit was echt een speciaal moment', aldus Rijsmus.

Zie ook: Oudste bewoner van Apenheul overleden