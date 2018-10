Deel dit artikel:













44 sollicitanten burgemeestersambt Heerde Waarnemend burgemeester Fred de Graaf (Foto: ANP)

HEERDE - Er zijn 44 sollicitaties binnengekomen op het burgemeestersambt in Heerde. Op het moment is Fred de Graaf waarnemend burgemeester, nadat Inez Pijnenburg in oktober 2017 vertrok.

De meeste sollicitanten zijn lid van de ChristenUnie (12) en de VVD (11). Het gaat om 28 mannen en 16 vrouwen. Onder de kandidaten bevinden zich 34 (oud-)wethouders en 3 (oud-)volksvertegenwoordigers. De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester wordt naar verwachting begin december in de gemeenteraad van Heerde vastgelegd. De beëdiging is dan begin februari 2019.