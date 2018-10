Aangehouden mannen bij brand Heelweg weer vrij

Maandagavond brak er een grote brand uit in een werkplaats in Heelweg (gemeente Oude IJsselstreek). De brand sloeg over naar het woonhuis. Zowel de werkplaats als het woonhuis kunnen als verloren worden beschouwd.

Aanhouding

De aangehouden mannen belemmerden het werk van de brandweer, aldus politiewoordvoerder Marloes Ballast. 'Ze gedroegen zich vervelend. Op verzoek van de brandweer heeft de politie ze gevraagd weg te gaan, wat ze niet deden. Daarna zijn ze officieel gevorderd maar ook dat hielp niet. Daarna zijn we overgegaan op aanhouding waarbij ze zich agressief gedroegen.' De mannen zijn weer vrij, maar worden nog wel verdacht van het niet voldoen aan een vordering en het plegen van verzet.

Beelden van de brand (tekst gaat verder onder de video):

Brandweer

Volgens een buurvrouw hebben de mannen zich inderdaad agressief gedragen, maar niet zonder reden. 'De brandweer was heel laat en vervolgens hadden ze ook niet genoeg water.'

De brandweer ontkent dat. 'Ik snap dat dat in emotie wordt gezegd maar we waren er binnen tien minuten en toen was het nog een binnenbrand', vertelt brandweerwoordvoerder Frank Lutke Schipholt. 'Op een gegeven moment werd het te gevaarlijk en hebben we besloten niet meer van binnenuit te blussen. Op dat moment werd het een uitslaande brand.'

Water

Om aan genoeg water te komen, moest de brandweer een watertransportsysteem opzetten en gebruikmaken van watertankwagens. 'Door de droogte kunnen we moeilijk water winnen in het gebied', aldus de woordvoerder.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

