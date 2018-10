Fietsers kunnen nog met de pont, maar hoelang nog?

CULEMBORG - Het is iedere morgen passen en meten voor schipper Peter van Steijn van het veer Culemborg-Schalkwijk. Het water in de Lek, die Van Steijn iedere dag talloze keren oversteekt, blijft maar zakken waardoor de pont bijna niet meer kan aanmeren.

Iedere morgen om zes uur wordt bekeken of de dienstregeling gevaren kan worden of dat de pont stilgelegd moet worden. Dat laatste is tot nu toe nog niet gebeurd, maar het hangt erom. 'Het waterpeil is nu 1.79 meter. Ik heb denk ik nog 10 centimeter speling', aldus Van Steijn.

Verslaggever Hans de Herdt op de veerpont tussen Culemborg en Schalkwijk:

Zwaar verkeer

Angst dat de veerpont op het water vast komt te liggen, is er niet. Het zijn de laadkleppen van de gierpont die het overvaren moeilijk maken.

Door het lage water komen de kleppen erg steil te liggen en daardoor zijn ze steeds lastiger op de kade te krijgen. Om die reden mag er ook al dagenlang geen zwaar verkeer, zoals vrachtwagens en tractoren, meer mee op de pont.

Blij

Wandelaars en fietsers kunnen in ieder geval vandaag nog wel over met de veerpont. 'Ik ben heel erg blij', reageert een mevrouw. 'Anders moet ik 20 kilometer omfietsen of met de auto.'

