Motorblok slingert uit auto bij botsing op N320 Foto: Marco van Deick/Persbureau Heitink

RAVENSWAAIJ - Op de kruising van de Provincialeweg (N320) en de Ravenswaaijse Steeg in Ravenswaaij (gemeente Buren) heeft dinsdag in alle vroegte een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Twee bestelwagens kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing.

Het ongeval gebeurde rond 5.30 uur. De klap was zo hevig dat het motorblok van een van de wagens losschoot en meters verderop op de grond belandde. Volgens een videocorrespondent zijn er zeker twee gewonden gevallen. Beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Behalve de politie, brandweer en ambulance was ook de traumahelikopter opgeroepen.