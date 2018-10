1000 kwetsbare ouderen krijgen 'slimme sensoren' in huis

WINTERSWIJK - Ouderen zijn kwetsbaar bij brand. Pijnlijk genoeg werd dat afgelopen weekend weer duidelijk in Didam, waar een man van 88 om het leven kwam omdat hij niet op tijd uit zijn brandende huis kon komen. De 'slimme sensoren' die bij ouderen in Winterswijk worden geïnstalleerd, moeten dit soort risico's zo klein mogelijk maken.

Tijdens de proef krijgen de deelnemers rookmelders, inbraaksensoren en een alarmknop in huis, die niet alleen een meldkamer alarmeert, maar ook buren of mantelzorgers. In Winterswijk zijn de gebruikers positief, daarom doen binnenkort nog zeven Achterhoekse gemeenten mee.

Veilig gevoel

Het project van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland ging ruim een jaar geleden van start in het buitengebied van Winterswijk. Daar zijn bij wijze van proef 30 woningen van kwetsbare ouderen voorzien van slimme sensoren. Als er iets is, een brand of er wordt bijvoorbeeld ingebroken, dan worden buurtbewoners of familieleden gealarmeerd.

Meneer Timmer woont in Meddo en heeft sinds een paar maanden ook slimme sensoren in huis. Hij is 75 en woont alleen. 'Ook al ben ik mentaal nog goed bij en kan ik fysiek nog veel, er kan altijd iets gebeuren. Dit geeft me een veilig gevoel'. Hij wilde eerst een inbraakalarm laten installeren totdat hij in een buurtkrantje iets las over het Winterswijkse project. 'Dit is nog beter, want als er iets is wordt dit meteen doorgegeven aan een meldkamer.'

Verslaggever Lonneke Gerritsen ging op bezoek bij meneer Timmer:

Duizend huishoudens

Langer Thuus werd het project van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland eerder genoemd, maar inmiddels is het Leef Samen Achterhoek.

Projectleider Jimmy Korswagen is blij met de positieve reacties van de gebruikers. 'Er zijn gelukkig in Winterswijk tijdens de pilot geen ernstige dingen gebeurd, maar mensen zeggen zich wel veiliger te voelen. Er is betere en meer interactie tussen de oudere en mantelzorger en 85% van de gebruikers zegt de sensoren ook na de proef nog te willen houden.'

Ze moeten er dan wel wat voor gaan betalen. 'Maar het is de bedoeling dat die kosten laag blijven.'

Uniek

De proef is zo succesvol dat het de bedoeling is dat in totaal 1000 ouderen in de Achterhoek uitgerust kunnen worden met de slimme sensoren. 'Er zijn wel wat meer plaatsen in ons land waar ze slimme sensoren hebben, maar 1000 in één regio, dat is wel uniek in Nederland.'

Ouderen krijgen op deze manier de kans om langer zelfstandig thuis te wonen.