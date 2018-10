Twee aanhoudingen bij grote brand woonboerderij Heelweg

'De bewoner liep in de weg en viel de brandweer lastig, daarop is de politie gebeld en werd de man aangehouden', zegt een voorlichter van de brandweer. Wie de tweede verdachte is, kan de voorlichter niet zeggen. Ook is niet duidelijk of er geweld tegen de hulpverleners is gebruikt.

Grote rookwolken

De brand veroorzaakt grote rookwolken. De brandweer probeert het vuur te bestrijden met onder meer een hoogwerker. De brand ontwikkelde zich onvoorspelbaar en er stonden gasflessen in de werkplaats bij de boerderij.

Bekijk de beelden van de brand hier:

De brandweer heeft een watertransportsysteem opgezet en maakt gebruik van watertankwagens. 'Door de droogte kunnen we moeilijk water winnen in het gebied', aldus de voorlichter.

N18 dicht

Het huis en loods staan in de buurt van de N18, ook wel bekend als de Twenteroute. De N18 en doorgaande wegen rondom de brand zijn de komende uren afgesloten.

In de woning waren geen mensen aanwezig. Ook zijn er door de brand geen dieren in gevaar.