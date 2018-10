Deel dit artikel:













Grote brand in loods achter woonhuis Heelweg; bewoner aangehouden Foto: Persbureau Heitink Foto: Persbureau Heitink

HEELWEG - In Heelweg (gemeente Oude IJsselstreek) staat een loods achter een vrijstaand huis in lichterlaaie. Het gaat om een werkplaats waar onder meer gasflessen liggen opgeslagen. De bewoner van het huis is aangehouden, omdat deze de brandweer in de weg liep.

'De bewoner liep in de weg en viel de brandweer zodanig lastig, dat is besloten hem aan te houden', zegt een woordvoerder van de brandweer. De brand veroorzaakt grote rookwolken. De brandweer probeert het vuur te bestrijden met onder meer een hoogwerker. De loods kan als verloren worden beschouwd. Bekijk de beelden van de brand hier: Het huis en loods staan in de buurt van de N18, ook wel bekend als de Twenteroute. De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland meldt dat de N18 en doorgaande wegen rondom de brand het komende uur zijn afgesloten. In de woning waren geen mensen meer aanwezig. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52