Woningen ontruimd vanwege gaslucht in Doetinchem

DOETINCHEM - In Doetinchem zijn zes huizen ontruimd omdat er een gaslucht hangt. Het gaat om huizen aan de Gerstdreef, een straat tegen de N813 aan.

De brandweer onderzoekt met netbeheerder Liander waar het gas vandaan komt en meet in de huizen of er sprake is van explosiegevaar. Bewoners staan achter een lint te wachten tot ze weer naar binnen mogen.

Liander heeft vandaag in die straat werkzaamheden uitgevoerd. Mogelijk is daarbij iets misgegaan.