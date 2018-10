Buurman dode vrouw Culemborg: 'Ik schrok me kapot, dit is niet normaal'

'Ik schrok me kapot van het nieuws, dit is niet normaal, echt bizar,' vertelt een van de buren van de vrouw tegen Omroep Gelderland-verslaggever Jeroen Mäkel. Volgens de buurman woonden het slachtoffer en de verdachte bij elkaar in huis. Ze woonden pas kort in de straat en hij zag hen verder weinig. 'Toch merk je dat het erg leeft in de straat', zegt de buurman.

In het gemeentehuis van Culemborg kwamen maandagavond twintig bewoners van de Herenstraat bij elkaar. 'Mensen zijn aangedaan en hebben slecht geslapen door de herrie in de straat', vertelde locoburgemeester Monica Wichgers na afloop. Met de avond wilde de gemeente buurtbewoners de kans geven om met elkaar in gesprek te gaan.

Inwoners staan journalisten te woord na de bijeenkomst - Foto: Omroep Gelderland

Straat tot woensdag dicht

Bij de woning aan de Herenstraat heeft de recherche de hele dag onderzoek gedaan. In de straat staat een grote mobiele werkruimte van de politie. 'Die blijft daar uiterlijk tot woensdag staan', aldus Wichgers.

Het lichaam van de vrouw werd ontdekt op aanwijzing van de verdachte, die vlak daarvoor in de omgeving werd gezien door agenten. Hij is na de vondst van het stoffelijk overschot aangehouden.

