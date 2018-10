Deel dit artikel:













Man (72) beroofd na bezoek aan casino Foto: Pixabay

NIJMEGEN - Een 72-jarige man is zondagavond op de Zwanenveld in Nijmegen beroofd van zijn portemonnee. Hij raakte niet gewond, maar is volgens de politie wel erg geschrokken.

De Nijmegenaar liep na een bezoek aan het casino rond 22.45 uur over de Zwanenveld 66e straat. Hij werd benaderd door een onbekende man die dreigde met een vuurwapen of iets wat daarop leek. Een tweede dader pakte het slachtoffer van achteren vast. Vervolgens ging het tweetal er met de portemonnee van de man vandoor. Capuchon De dader die dreigde met het wapen droeg een capuchon over zijn hoofd. Hij had een tenger postuur en een lengte van ongeveer 1.75 meter. Na de straatroof rende hij weg in de richting van het casino. Van de tweede dader is geen signalement bekend. De politie is op zoek naar getuigen.

