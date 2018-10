Steeds meer onbemande pompstations, maar Gerrit wil er niet aan

Heinen is de vierde generatie van het Achterhoekse familiebedrijf en als het aan hem ligt, komt er beslist nog een vijfde generatie bij. 'Wij verkopen natuurlijk niet alleen benzine en diesel. We hebben er een winkeltje bij met propaangas, potgrond, kunstmest, koffie en thee.'

Hij moet wel, want op prijs concurreren is niet meer te doen. Het prijsverschil tussen een onbemande pomp langs een provinciale weg en een bemand tankstation aan de snelweg kan oplopen tot 20 cent per liter. Om die reden waren onbemande stations vorig jaar voor het eerst in de meerderheid, en aan die trend komt volgens branchevereniging Bovag voorlopig geen einde.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Personeel is grootste kostenpost

'Het zou best eens kunnen dat over tien jaar twee derde van de benzinepompen onbemand is', zegt Tom Huyskens van de Bovag. 'Plekken met onrendabele winkeltjes in de provincie worden omgebouwd tot een onbemand station. Het is niet voor niks dat bedrijven als Tinq en Tango groeien als kool.'

'Voor veel lokale ondernemers is de ombouw naar onbemand vaak pure noodzaak om het hoofd boven water te kunnen houden. Personeel is nu eenmaal de belangrijkste kostenpost. Een onbemand tankstation heeft daar geen last van en kan die marge gebruiken voor verlaging van de literprijzen.'

Gigantische investeringen

Voor het grote geld moet je geen benzinepomp beginnen, vindt Heinen. 'Je moet het echt doen omdat je er plezier in hebt, voor de mensen. Maar voor de rest? Nee.'

Toch is ook voor Heinen de toekomst onzeker. 'Welke kant gaat het op met de brandstoffen? Wordt het straks elektrisch rijden, of waterstof? Zeg het maar. De investeringen voor waterstof zijn zo gigantisch. Dat is voor een bedrijfje als het onze niet op te brengen. We moeten het zien.'