3FM-dj's trekken door Gelderland bij nieuwe Serious Request

Twee van de zes 3FM-dj's die in december meedoen aan de nieuwe versie van de actie Serious Request lopen voor een groot deel door Gelderland. Het gaat om Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen.

Het tweetal legt een wandeltocht van zes dagen af, die begint in Hengelo (Overijssel) en eindigt in Utrecht. Onderweg doen ze onder meer Groenlo, Lichtenvoorde, Doetinchem, Arnhem, Oosterbeek en Ouwehands Dierenpark in Rhenen aan.

Radiozender 3FM gooit Serious Request dit jaar over een andere boeg. De benefietactie draaide van 2004 tot en met vorig jaar om dj's die zich een week zonder eten opsloten in een glazen huis. De laatste editie werd gehouden in Apeldoorn en leverde 5,3 miljoen euro op, iets meer dan de helft van wat was begroot.

Tijdens de wandeltocht trekken dj's 24 uur per dag van actie naar actie. Onderweg moeten ze hun eigen eten en onderkomen zien te regelen. De opbrengst gaat dit keer naar drie projecten van Het Rode Kruis.

De andere twee dj-teams lopen van Vlieland en Weert naar TivoliVredenburg in Utrecht.

