Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











A15 bij Valburg na vrachtwagenbrand weer open Foto: Ron van Leeuwen

HERVELD - De A15 tussen Nijmegen en Rotterdam is bij knooppunt Valburg weer open. De weg was dicht nadat er een vrachtwagen in brand was gevlogen.

De rijbaan in de andere richting was ook korte tijd dicht omdat het blussen van de brand veel rook veroorzaakte. De chauffeur merkte de brand tijdig op en kwam er zonder kleerscheuren vanaf, meldt de politie. De oorzaak van de brand is vermoedelijk te wijten aan de reminrichting. De uitgebrande vrachtwagen zal na 20.00 uur geborgen worden. Omrijden via Arnhem De ANWB raadde het verkeer aan om te rijden via Arnhem. Via Nijmegen was geen goed idee, omdat het verkeer daar ook vastliep door een ongeluk op de Oversteek.