Oudste bewoner van Apenheul overleden: orang-oetan Silvia werd 52 jaar

APELDOORN - Verdrietig nieuws uit de Apenheul in Apeldoorn. De oudste bewoner van het park, de 52-jarige orang-oetan Silvia, is deze maandag overleden. De Apenheul heeft besloten om haar in te laten slapen.

Silvia kwakkelde al een tijd met haar gezondheid. Om haar verder lijden te besparen, besloten de verzorgers haar een spuitje te geven.

De orang-oetan was met haar 52 jaar de oudste bewoner van de Apenheul en een van de zeven orang-oetans die in 1999 als eerste in het park kwamen wonen. Silvia was echt hoogbejaard, want in het wild worden orang-oetans tussen de veertig en vijftig jaar, aldus het park.

Silvia was volgens het park een lieve tante voor de jonge orang-oetans in de Apenheul. De orang-oetan baarde zelf geen jongen in het Apeldoornse dierenpark.