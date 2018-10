Dreiging met vuurwerkbom leidt naar wapens in Didam

DIDAM - Een 25-jarige inwoner van Didam heeft afgelopen vrijdag gedreigd een vuurwerkbom onder een auto te gooien. De politie kreeg daarover een melding.

Agenten vonden in de woning van de verdachte onder meer een vuurwapen. Ook werd er zwaar vuurwerk, twee gestolen fietsen, een nunchaku (een traditioneel martial arts wapen), een vlindermes, twee wapenstokken, een geprepareerde tas voor winkeldiefstal, verschillende drugs en een vermoedelijk omgekatte scooter ontdekt.

De goederen zijn door de politie meegenomen naar het politiebureau in Doetinchem. De verdachte was niet thuis en wordt later verhoord.