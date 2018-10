Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dode vrouw Culemborg door geweld om het leven gekomen Foto: Omroep Gelderland

CULEMBORG - De dode vrouw die in de nacht van zondag op maandag is gevonden in een woning in Culemborg, is door geweld om het leven gekomen. De politie weet nog niet wie het slachtoffer is.

Kort voordat het lichaam werd ontdekt zagen agenten in de omgeving van het huis een 31-jarige man lopen. Op zijn aanwijzing werd het lichaam van de vrouw gevonden. De 31-jarige uit Culemborg is aangehouden en zit vast voor verhoor. De politie doet onderzoek in en rond het huis. Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video): De woning is volgens een buurtbewoner onderverdeeld in drie koopappartementen. De verdachte zou in een van de appartementen wonen. Zie ook: Man aangehouden na vondst lichaam in Culemborg Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52