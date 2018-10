Vrachtwagen vliegt in brand bij Hoenderloo

HOENDERLOO - Op de Otterloseweg (N304) bij Hoenderloo heeft maandagmiddag een vrachtwagen in brand gestaan. De chauffeur kon zichzelf in veiligheid brengen.

De eerste melding over de brand kwam rond 14.45 uur binnen. De brandweer wist het vuur te doven.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Na de brand was de Otterloseweg bij Hoenderloo een tijdje afgesloten.