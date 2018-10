Gerda Havertong wil haar as laten uitstrooien in de IJssel én in Suriname

HENGELO - In televisieprogramma Van Gelders Grijs praat Jochem van Gelder wekelijks met ouderen. Deze keer over waar je je thuis voelt en waar je wil eindigen. In verzorgingstehuis De Bleijke in Hengelo zijn de meningen verdeeld. Gerda Havertong - wie kent haar niet uit Sesamstraat – vertelt vanavond dat ze zo verliefd is op haar Gelderse woonplaats dat ze haar as over Suriname en de IJssel wil laten verspreiden.

Grijze krullenbol Gerda Havertong wordt op de dag van uitzending 72 jaar oud. Ze voelt zich incompleet als ze niet kan dansen, zingen, presenteren of acteren en is nog steeds op zoek naar dé rol voor haar in het theater.

Epse bijzonder

Toen ze op jonge leeftijd zong op de Surinaamse radio had ze niet de ambitie om professional te worden. Haar vader zei: 'Je haalt de naam van de familie door het slijk!'

Haventong begon met de studie Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, maar de schijnwerpers bleven trekken en in Sesamstraat kwam alles samen. Gerda ontmoette galeriehouder Roelof Lenten en ging bij hem wonen in Epse. Ze had nog nooit van Epse gehoord, ze dacht zelfs dat het in België lag, maar inmiddels heeft de plaats een bijzondere plek in haar hart gekregen. Ze wil hier zelfs na haar dood nog blijven.

In de studio in het verzorgingstehuis

Ook praat Jochem van Gelder met Rina Veerink-Cornelissen (81 jaar). Ze trouwde een Hengelose man, kreeg kinderen en daarom woont ze hier in de provincie. Ze voelt zich helemaal niet meer thuis in haar geboortestad Amsterdam. 'Het mooiste van Amsterdam is de laatste trein naar Hengelo.'

Een andere gast is Wim Wonnink (83 jaar). Hij verbindt het woord 'thuis' met zijn allerlaatste plek, een graf in Dieren naast zijn overleden vrouw, en niet Hengelo waar hij het prima naar zijn zin heeft in het verzorgingstehuis. En de levendige Riek Bakker-van der Plas (92 jaar) gaat de discussie aan met Jochem van Gelder. Wie doet er hier nou moeilijk: zij of Jochem?!

