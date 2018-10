Zaltbommel betaalt 3,5 ton voor grondafgraving drugslab

ZALTBOMMEL - De gemeente Zaltbommel heeft zelf de vervuilde grond opgeruimd die achterbleef nadat een drugslab was ontmanteld. Het lab werd in 2015 ontdekt aan de Bommelsekade.

De gemeente heeft geprobeerd via bestuursdwang de eigenaar op te laten draaien voor de afgraving, maar dat is niet gelukt. Daarom heeft de gemeente zelf maar een bedrijf ingeschakeld om de klus te klaren. De afgelopen tijd is bijna 4000 ton aan puin en vervuilde grond weggehaald.

Het graafwerk kostte 350.000 euro. De gemeente probeert de kosten op de eigenaar te verhalen door beslag te leggen op zijn onroerend goed.

Speed

In het drugslab stond een ketel van 700 liter die werd gebruikt bij de productie van amfetamine, beter bekend als speed. Een ketel van die omvang kan per week honderden kilo's amfetamine produceren en is voor Nederlandse begrippen uniek.

