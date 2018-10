Deel dit artikel:













Man (81) overlijdt na ongeluk vlak over de Duitse grens Foto: Waldie Rutten

KRANENBURG - Een man van 81 uit Mook is overleden na een ongeluk in het Duitse Kranenburg, net over de grens bij Groesbeek. Dat meldt de Duitse politie.

De man kreeg een hartaanval en raakte met zijn auto van de weg, de Grafwegenerstrasse. De wagen eindigde op de zijkant in een hekwerk. De man is gereanimeerd en met een helikopter naar het Radboudumc gebracht, waar hij 's middags overleed. De vrouw die bij hem in de auto zat, is er niet ernstig aan toe. De woordvoerder weet nog niet of het de echtgenote van de man was. Duitse en Nederlandse hulpdiensten rukten groots uit voor het ongeluk. Het ging om vier Duitse brandweervoertuigen, vier Duitse ambulances, twee Nederlandse ambulances en een Nederlandse traumahelikopter. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52