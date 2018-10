Jeugdige overvallers na jaar nog niet gepakt

De politie is nog steeds op zoek naar de overvallers. Er kwamen het afgelopen jaar verschillende tips binnen, onder meer na een uitzending van Bureau GLD.

Een deel van die tips werd gemeld via Meld Misdaad Anoniem. De politie wil deze mensen graag spreken, daarom brengt wordt de zaak nu opnieuw onder de aandacht gebracht in Bureau GLD.

De impact is een jaar later nog steeds groot. 'We staan een halfuur voor sluitingstijd al bij de deur, ook om de caissières een wat veiliger gevoel te geven', vertelt de assistent-manager van de supermarkt. 'Daar zijn we nog steeds mee bezig.'

