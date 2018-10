Boze reacties na religieuze uitspraken fractievoorzitter ChristenUnie

ARNHEM - ChristenUnie-fractievoorzitter Daniël Becker oogst felle reacties op sociale media, nadat hij begrip zei te hebben voor 'Arabische jongeren die luidkeels hun afkeuring uitspreken over een kortgerokt meisje'. Hij zei dit in een interview met De Gelderlander zaterdag.

'Getsie, wat erg!', 'Radicaal' en 'Schande!', zijn enkele van de reacties op het artikel. Becker groeide, net zoals jonge moslims, op in een afgeschermde en religieuze omgeving. Dat wat hij van huis meekreeg, was anders dan wat hij later in de praktijk zag. 'Ik wist niet veel van de boze buitenwereld', vertelt hij in het RTV Arnhem-programma Arnhem Aktueel. 'Ik heb nooit iemand nageroepen, maar ik dacht er wel het mijne van.' Dat moet volgens hem voor allochtone jongeren ook gelden. 'Zij kunnen wat zij thuis leren, niet rijmen met wat ze op straat zien: onzedige kleding, roken, drinken en blowen.' Ze zouden van huis uit meer moeten praten over de Nederlandse cultuur, vindt Becker. 'Dat gebeurt nu nog te weinig.'

'Becker is een radicaal christen'

Na de verschijning van het interview op de site van De Gelderlander uitten veel lokale (ex-)politici hun woede. Oud-VVD-raadslid Udo Kelderman windt zich erover op. 'Daniël is een radicaal christen en snapt daarom ook radicaal islamitische gedachten. Als radicale gedachten zich omzetten in daden waar anderen last van hebben, gaat dat mij te ver.' Ook SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink vindt dat Becker 'bijdraagt aan de schande' en twittert: 'Ongelooflijk dat hij dit doet.'



Becker lijkt niet warm of koud te worden van deze kritiek. 'Begrip is geen goedkeuring', meldt hij over Elfrinks tweet. 'Ik heb ook begrip voor deze tweet. Mijn gedachten en begrip gaan uit naar Gerrie Elfrink.'