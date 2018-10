Wijk afgezet na inbraak: 2 aanhoudingen

WEHL - Na een zoekactie heeft de politie zondagavond in Wehl twee inbrekers kunnen aanhouden. Het gaat om twee mannen van 19 uit Veenendaal. Een derde verdachte is voortvluchtig.

De politie kreeg rond 20.15 uur een melding van een inbraak in een woning aan de Beekseweg. Toen ze bij het huis ging kijken, waren de drie daders net weg.

Tijdens een zoekactie in de omgeving zagen agenten de verdachten lopen. De mannen gingen ervandoor, waarna een van hen kon worden aangehouden bij het station.

Omdat de twee andere verdachten zich ook in die omgeving zouden ophouden, werd de wijk afgezet. In de Julianastraat kon later op aanwijzen van een getuigen een tweede verdachte worden aangehouden. De derde inbreker is niet meer aangetroffen.