Hoera het is herfstvakantie! Dit zijn de tips van Esther voor een leuk dagje uit

ARNHEM - De eerste week van de herfstvakantie zit er voor sommige kinderen alweer op, maar voor anderen is het juist nu vakantie. Ook deze week is er weer veel leuks te doen. Ik heb de leukste tips op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Voor de herfstvakantie heeft ze nu ook de leukste tips gezocht.

BOE! Griezelen in Het Land van Jan Klaassen

Kinderen die van spannende verhalen houden kunnen deze week naar Het Land van Jan Klaassen gaan, in het Achterhoekse Braamt. Speciaal voor de herfstvakantie worden de Griezelweken gehouden. Er worden griezelverhalen verteld, er is griezellimonade en kinderen kunnen een griezeldiploma halen. Het park is iedere dag open van van 10.00 tot 17.00 uur.

Filmpje in de bioscoop

In de herfstvakantie is het jaarlijkse Cinekid filmfestival in Amsterdam, maar bij ons ook in de regio kunnen kinderen films van het festival bekijken tijdens Cinekid on Tour. In Gelderland zijn de films te zien in Nijmegen, Arnhem, Doetinchem, Zutphen en Apeldoorn. Kijk hier voor een overzicht van de films.

Andere leuke films die nu in de bioscoop draaien zijn Smallfoot, Superjuffie en de natuurfilm WAD.

Op naar het museum

In de Gelderse Musea is natuurlijk ook van alles te doen deze week. Zo staat het Bakkerijmuseum in Hattem deze week in het teken van speculaas. In het MuZIEum in Nijmegen kun je deze week je zintuigen nog eens extra testen met een pepernotenproeverij. En in het Afrika Museum draait het tijdens deze herfstvakantie om ‘sieraden’ en kun je er ook zelf sieraden maken.

In het donker het bos in

Altijd al een keer in het donker het bos in willen gaan? Dat kan zaterdag in het Bergherbos, in de Achterhoek. Kinderen van 7 tot 11 jaar kunnen mee met de nachtwachter. De tocht start om 19.30 uur en duurt ongeveer twee uur. Omdat de tocht door het pikkedonker gaat moeten kinderen wel goed ter been zijn.

Nieuwe bewoners in Burgers' Zoo

Burgers' Zoo in Arnhem heeft deze weken een aantal nieuwe bewoners in het park. Levensgevaarlijke dinosaurussen hebben het park overgenomen tijdens Dino's in the Zoo. Een maand lang zijn de dino's verspreid door het hele park te vinden. De reusachtige beesten kunnen ook brullen en bewegen.

Herfstmarkt in Loenen

In Loenen kun je woensdag naar de Herfstmarkt. Op het erf De Groote Modderkolk staan verschillende kraampjes. Voor kinderen worden er allemaal activiteiten georganiseerd en bij de theeschenkerij kun je allemaal lekkers krijgen. De markt duurt van 11.00 tot 16.00 uur.

Met de trein door Beekbergen

De Veluwsche Stoomtrein in Beekbergen rijdt van woensdag tot en met vrijdag extra ritten vanwege de vakantie. Kom je verkleed als conducteur of machinist dan mag je gratis mee. Kinderen die dol zijn op griezelen kunnen volgende week zaterdag mee met een speciale griezelrit.