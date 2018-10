Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Flatbewoners Ede klagen over 'intimiderende' bouwvakkers Foto: Omroep Ede Bewoners die slecht ter been zijn moeten zich een weg banen over de galerij. Foto: Omroep Ede Scheuren in muren als gevolg van de renovatie. Foto: Omroep Ede

EDE - Bewoners van de flat De Elskamp in Ede klagen steen en been over de enorme overlast die ze al wekenlang ervaren door het groot onderhoud dat Woonstede uitvoert. Niet alleen de bouwwerkzaamheden zorgen voor overlast, maar ook de volgens hen 'intimiderende bouwvakkers' die volgens de bewoners zonder toestemming gebruikmaken van (spullen in) hun huis. En het ziet er naar uit dat de overlast nog lang niet geweken is, want de planning loopt volgens bewoners flink uit.

Geschreven door Mediapartner Omroep Ede

Al decennialang staan er flats aan de Van der Hagenstraat in Ede-Zuid. Een van deze flats is De Elskamp. Er wordt de laatste weken groot onderhoud uitgevoerd aan deze flat, maar bewoners spreken liever van renovatie. Uiteraard geven bouw- of verbouwwerkzaamheden overlast, maar in dit geval is overlast zacht uitgedrukt. Behalve dat de huizen opgeknapt worden, veroorzaken de bouwvakkers door onoplettendheid juist ook schade aan muren, vloeren en spullen van de bewoners, aldus klachten van de bewoners. De wanhoop nabij De bewoners zijn het zat, sommigen zijn zelfs de wanhoop nabij. Niet alleen de bewoners zijn geschrokken en verbijsterd, ook fractievoorzitter Harry van Huijstee van de PvdA is geschokt en heeft raadsvragen gesteld. ‘Natuurlijk heeft een gebouw van vijftig jaar oud renovatie nodig, maar de overlast is voor de bewoners heel groot, daar moeten Woonstede en de uitvoerder echt meer aandacht aan besteden.’ Woonstede betreurt situatie Directeur van Woonstede, Marian Teer, zegt de overlast rondom het grote onderhoud te betreuren. ‘De praktijk is altijd erger dan je van tevoren bedenkt, maar de werkzaamheden zijn niet netjes uitgevoerd. Dat zijn we bij Woonstede niet gewend en we hebben de aannemer hierop aangesproken met een formele ingebrekestelling. Huis uit gevlucht Omroep Ede sprak met een bewoonster die wegens privacyredenen liever niet in beeld wil. Ze heeft het moeilijk met de situatie. ‘Ik zit al een tijdje thuis met een burn-out en de situatie houdt mijn herstel heel erg tegen. Ik ben letterlijk mijn huis uit gevlucht omdat het huis nu niet leefbaar is.’