Nog geen aanhoudingen voor beschieten paarden met paintball

GENDT - Het buurtonderzoek in Gendt dat gedaan is na de beschieting van paarden met een paintball-geweer, heeft tot dusver niets opgeleverd. Dat meldt de politie.

Afgelopen weekend werden in een weiland aan de Smidstraat drie paarden beschoten. De politie gaat ervan uit dat het zaterdagavond of in de nacht van zaterdag op zondag is gebeurd. Bij drie dieren waren de vlekken van de kogels te zien. De paarden kwamen verder met de schrik vrij.

Naar aanleiding van het incident deed de politie een buurtonderzoek en een getuigenoproep op Facebook, maar dat heeft niets opgeleverd. Mensen die in de omgeving van de Smidstraat iets hebben gezien, wordt gevraagd zich te melden.

Zie ook: Drie paarden beschoten met paintball-geweer