Hondje verstrikt in gordijn; politie tikt raam in De hond zat met zijn achterpoten in een gordijn vast.

ZUILICHEM - De politie heeft in Zuilichem (gemeente Zaltbommel) een hondje gered. Het dier was verstrikt geraakt in een gordijn terwijl zijn baasje niet thuis was.

Voorbijgangers zagen het hondje voor het raam spartelen en alarmeerden de politie. Agenten zagen later dat het dier met zijn achterpoten in een gordijn vast zat. Omdat er niemand thuis was, besloot de politie een raam in te slaan. Het hondje had ondertussen van de stress alles onder gepoept. Inmiddels gaat het weer goed met het beestje.