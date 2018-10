SOS Dolfijn verhuist naar Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - SOS Dolfijn, dat tot 2017 gestrande zeezoogdieren opving bij het Dolfinarium in Harderwijk, verhuist de opvang naar Landgoed Hoenderdaell in het Noord-Hollandse Anna Paulowna.

De stichting heeft meer dan een miljoen euro nodig. 'Maar we zijn een heel eind. Ik heb het volste vertrouwen dat het gaat lukken', zegt een woordvoerster. Diverse fondsen hebben al geld toegezegd.

Groot misverstand

SOS Dolfijn ging weg bij het Dolfinarium, omdat veel mensen dachten dat het een onderdeel was van het commerciële zeedierenpark. 'Dit stond fondsenwerving, verdere ontwikkeling en de onafhankelijkheid van de stichting in de weg.'

De stichting heeft sinds de verhuizing geen vaste locatie meer. 'In Harderwijk hebben we alleen nog een postbus. Die hebben we daar aangehouden omdat we niet wisten hoelang het zou duren en mensen dat adres kenden. De stichting opereert op dit moment vanuit Nijkerk, maar dat is niet meer dan een kantoorruimte.'

Groot centrum met educatieruimte

SOS Dolfijn is opgelucht dat er een nieuwe locatie is gevonden, het was een lange zoektocht. 'De walvisopvang is een heel complex, waar veel eisen aan zitten. Er moeten bassins komen, stromend water en ook zout water. Ook moet er een quarantaineruimte zijn, want die dieren zijn hartstikke ziek.'

In Anna Paulowna komt ook een educatieruimte. 'Veel mensen hebben geen idee dat er walvissen in de Noordzee leven en dat we ons daarvoor moeten inzetten. We willen ze leren hoe ze eruitzien, wat ze eten en wat je als bezoeker kunt doen om ze te helpen.'

Zie ook: SOS Dolfijn stopt samenwerking met Dolfinarium en vertrekt uit Harderwijk