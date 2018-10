Doelman Zelenika ook deze week op proef bij NEC

NIJMEGEN - Doelman Oliver Zelenika is ook deze week nog op proef bij NEC

De 25-jarige Kroaat is vanaf afgelopen woensdag op stage bij de Nijmeegse club, die een doelman zoekt vanwege de blessure van Norbert Alblas en omdat Gino Coutinho eerder zijn contract inleverde. "Hij blijft in principe deze week nog", verklaart technisch directeur Remco Oversier. "In de loop van de week kijken we dan of we met hem verder willen of dat we de proefperiode nog verlengen of dat hij weggaat. In deze fase van het seizoen hebben keepers en spelers die op proef komen nauwelijks wedstrijdritme, dus dan kun je iemand niet na een paar trainingen al beoordelen."

Zelenika stond tot en met de zomer van 2018 onder contract bij het Poolse Lechia Gdansk en is momenteel clubloos. Eerder kwam hij uit voor de Kroatische topclub Dinamo Zagreb, dat hem meermaals verhuurde. In 2014 maakte hij deel uit van de WK-ploeg van Kroatië. Hij heeft echter nog niet zijn interlanddebuut gemaakt.

NEC had eerder al Leonard Nienhuis op proef, maar dat werd binnen twee dagen beëindigd. Ook de Oostenrijker Osman Hadzikic trainde mee, maar dat liep stuk op diens financiële eisen. Momenteel is Marco van Duin eerste keeper en die kreeg in drie wedstrijden maar twee tegendoelpunten.