20 schapen toegetakeld door honden

KERKDRIEL - De honden die afgelopen weekend schapen aanvielen in een weiland in Kerkdriel, blijken de hele kudde te hebben toegetakeld. Volgens de politie hadden alle 20 schapen bijtwonden.

Een van de dieren overleefde de aanval niet en een ander schaap was er zo slecht aan toe dat een dierenarts het beest uit zijn lijden heeft verlost. De gewonde schapen zijn volgens de politie behandeld met medicatie.

Eigenaar honden gevonden

De kudde stond in een weiland aan de Hoenzadrielsedijk en Geersteeg. Vermoedelijk zijn de schapen tussen vrijdagavond en zondagochtend aangevallen.

De eigenaar van de honden is inmiddels gevonden. De politie is nog bezig met het opmaken van het dossier en besluit aan de hand daarvan of er een strafrechtelijk gevolg aan wordt gegeven. Het incident wordt in ieder geval aan de gemeente overgedragen in verband met een mogelijk bestuursrechtelijk traject.

