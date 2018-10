Deel dit artikel:













Rijbaan A1 weer vrij na kettingbotsing Foto: Omroep Gelderland

TERSCHUUR - Op de A1 richting Amersfoort is maandagochtend ter hoogte van Terschuur een kettingbotsing gebeurd. Vanwege het ongeval was de rijbaan enige tijd afgesloten. Het verkeer werd over de vluchtstrook geleid.

Het ongeval gebeurde rond 6.45 uur. Voor zover bekend kwamen vier auto's met elkaar in botsing. Volgens een videocorrespondent moest zeker één bestuurder worden behandeld door ambulancepersoneel. Vanwege het ongeval stond tussen Stroe en Barneveld een lange file. Ongeval met vrachtwagen op A50 Op de A50 richting Arnhem ging het ook mis. Daar gebeurde tijdens de ochtendspits een ongeval met een vrachtwagen. Tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg waren daardoor twee rijstroken afgesloten. Dat resulteerde in een lange file. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52