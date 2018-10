Deel dit artikel:













Opnieuw chalet uitgebrand op camping in Kesteren Foto: Marco van Deick/Persbureau Heitink

KESTEREN - Op een camping in Kesteren is in de nacht van zondag op maandag een chalet volledig uitgebrand. Eerder dit jaar gingen er op de camping ook al een chalet en een stacaravan in vlammen op.

De uitgebrande chalet op de camping aan de Hoge Dijkseweg stond volgens een videocorrespondent leeg. Het zou gaan om de oude woning van de eigenaren van de camping. Door de vuurzee raakte een andere leegstaande chalet aan de buitenkant beschadigd. De vlammen waren in de wijde omtrek te zien. Tijdens de brand werden er knallen gehoord. Mogelijk ging het om kleine gasflessen die explodeerden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Eerdere branden Op 10 oktober van dit jaar was er ook al brand op de camping. Ook toen brandde een chaletwoning volledig uit. Op 11 juli ging er een stacaravan in vlammen op. Zie ook: Chalet uitgebrand op camping in Kesteren

