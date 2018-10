Deel dit artikel:













Man aangehouden na vondst lichaam in Culemborg Archieffoto

CULEMBORG - In een woning aan de Herenstraat in Culemborg is in de nacht van zondag op maandag een lichaam gevonden. De politie sluit een misdrijf niet uit en heeft in de buurt van de woning een man aangehouden.

Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De man die is aangehouden zit vast voor verhoor. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52