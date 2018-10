Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto uitgebrand in Ede Foto: Ted Walker/Persbureau Heitink

EDE - Op de Kraatsweg in Ede is zondagavond een auto uitgebrand. De auto stond geparkeerd en de brand werd even na 22.00 uur ontdekt.

Volgens een fotograaf hoorden buurtbewoners een knal, toen ze vervolgens naar buiten keken stond de auto in vuur en vlam. De brandweer heeft de auto geblust, maar het voertuig moet als verloren worden beschouwd. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52